Юрист Гатин назвал пути работы самозапрета на кредиты в России

Кабмин ввел возможность самозапрета на получение потребительских кредитов и микрозаймов с 1 марта 2025 года. По словам юриста Алексея Гатина, новация будет полезна для части граждан, не осознающих подписание кредитных обязательств, поскольку их вводят в заблуждение мошенники. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что в любом случае если данный запрет будет, то число подобных мошеннических действий должно сократиться.

По мнению юриста, тем не менее для тех, кто осознанно берет кредит, новая мера не окажется эффективной. Однако банки стали более тщательно контролировать выдачу кредитов, если у человека наблюдается «подозрительное» поведение.

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