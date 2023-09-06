В Бельгии сомневаются в реальности санкций против российского природного газа

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен считает маловероятным введение санкций Евросоюза в отношении российского природного газа, поскольку для этого потребуется согласие всех членов организации. Об этом она заявила Financial Times.

По ее мнению, Евросоюз должен принять все меры, чтобы отказаться от российского топлива к 2027 году, но еще лучше – отказаться от ископаемого топлива в принципе.

Между тем, в нынешнем году Бельгия стала вторым импортером российского СПГ после Китая. На ее долю приходится 17% сжиженного природного года, поставляемого из России. Третье место занимает еще одна страна Евросоюза – Испания.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал полный отказ от российского газа «почти невыполнимой миссией». Для снижения зависимости от поставок из России потребуется строительство инфраструктуры и налаживание новых партнерских отношений.