В ближайшие полгода яйца будут ввозить в Россию беспошлинно

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о беспошлинном импорте куриных яиц в Россию на период с 1 января по 30 июня 2024 года, говорится в сообщении ЕЭК.

Без ввозной таможенной пошлины предполагается ввести до 1,2 млрд штук яиц. Основными поставщиками должны стать Турция и Иран.

По данным Росстата, куриные яйца с начала года подорожали на 36,54%. Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции назвал столь значительное подорожание «сбоем в работе правительства». Он пообещал исправить ситуацию в ближайшее время.

Также с производителями яиц разбирается Федеральная антимонопольная служба, выясняя основания для повышения цен.