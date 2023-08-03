В Бронницах появится новый проект по импортозамещению

Администрация выделила под объект участок на улице Южная. Его площадь составляет почти 1 гектар. Согласно документам, срок аренды 3 года. Соглашение уже подписали глава Бронниц Дмитрий Лысенков и директор ООО «Промышленные решения» .

Участок предприятию выделили в рамках реализации программы импортозамещения «Земля за 1 рубль». Надел под создание отечественного предприятия находится в промышленном районе, поэтому обеспечен коммуникациями. Также к этой промзоне обустроили удобную подъездную дорогу. Благодаря реализации проекта по импортозамещению появится 30 новых рабочих мест. Сумма инвестиций в местный и региональный бюджеты составит 32 млн. рублей.