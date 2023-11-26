В Чехии заявили о начале поставок российского газа

Чехия не нуждается в газе из РФ, но ряд местных фирм с прошлого месяца начал получать российское топливо. Доля газа из РФ в чешском импорте составила более 1% от общего объема поставок за весь год. Соответствующее заявление сделал глава чешского Минпромторга Йозеф Сикела в своих социальных сетях, сообщают РИА Новости .

В своем посте Сикела подчеркнул, что его страна не нуждается в газе России и может без него запастись на зиму. Тем не менее некоторые фирмы Чехии начали получать газ из РФ, и доля российского топлива до конца октября составила 1,2% от общих за год, приводит информацию министр.

Он также заявил, что импорт топлива из РФ в государства Евросоза не попадает под санкции по той причине, что некоторые из стран до сих пор не могут без него справиться. В то же время, Сикела посчитал бы правильным, если бы потребители знали, что берут газ от поставщиков, закупающих газ у России.

Как заявил министр, на фоне данных событий, чешскому правительству нужно подумать о введении санкций на национальном уровне или продолжении координации действий в рамках Евросоюза.