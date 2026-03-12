В «Делимобиле» объяснили убыток в 3,7 млрд рублей

Сервис каршеринга «Делимобиль» завершил 2025 год с чистым убытком в 3,7 млрд рублей, сообщило РБК. Это произошло после двух лет прибыльной работы.

Отмечается, что выручка компании при этом выросла на 11% и достигла 30,8 млрд рублей. Чистый долг увеличился незначительно — с 29,7 млрд до 29,9 млрд рублей.

Генеральный директор компании Винченцо Трани объяснил убыток масштабными инвестициями, которые последовали за первичным публичным размещением акций (IPO) в 2024 году. Средства направили на развитие IT-инфраструктуры, создание собственных станций техобслуживания и открытие первого централизованного распределительного центра автозапчастей в Московской области.

В 2026 году компания планирует обновить парк, закупив несколько тысяч автомобилей российского производства. Основной упор сделают на экономсегмент. В связи с этим цены на поездки планируют снизить на 30%. В компании подчеркнули, что тарифы поднимать не собираются, и низкие цены сохранятся надолго.

Сейчас «Делимобиль» работает в 17 городах России. На конец 2025 года у сервиса было 13 млн пользователей и 28 тысяч автомобилей. В 2026 году каршеринг появится еще в двух городах. Менеджмент рассчитывает сократить соотношение чистого долга к EBITDA и вернуться к чистой прибыли уже к концу этого года.

Ранее эксперты предрекли вымирание автомобилям с механической коробкой передач.