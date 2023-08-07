В Долгопрудном по нацпроекту обновили покрытие на Новом шоссе

В Долгопрудном в рамках нацпроекта обновили покрытие на Новом шоссе. Как рассказали в областном Минтрансе, работы провели на участке от «Овощной базы» до Энергетической улицы.

Протяженность отремонтированного участка превышает пять километров. Здесь использовали асфальтобетонную смесь А16Вн, обеспечивающую высокий уровень износоустойчивости.

По Новому шоссе можно добраться до образовательных учреждений, железнодорожных станций и других значимых объектов. В среднем каждый день дорогой пользуются двадцать тысяч водителей.

По нацпроекту в муниципалитете приведут в порядок еще пять участков региональной дорожной сети. Их общая протяженность составит четыре с половиной километра.