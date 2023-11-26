В Дубне стартовала реализация важного инвестиционного проекта

Непрестанно развивается и совершенствуется промышленный потенциал городского округа Дубна. Как сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров, стартует реализация еще одного масштабного проекта - речь идет об электроснабжении промышленной площадки ПАО «Тензор».

«Договор с особой экономической зоной «Дубна» на технологическое присоединение 7 МВт уже подписан. После проведения запланированных работ и получения всех необходимых разрешений состоится переключение электроснабжения промплощадки на электроподстанцию «Долино» по постоянной схеме», – пояснил Максим Тихомиров.

Глава муниципалитета отметил, что проект рассчитан на два года, а инвестиции в него составят 180 миллионов рублей.

«Таким образом, повысится надежность электроснабжения и для приборного завода, и для всех предприятий, которые базируются на промплощадке ПАО «ТЕНЗОР», – резюмировал Максим Тихомиров.

Отметим, что производственные можности ОЭЗ «Дубна» непрестанно растут: открываются новые предприятия, усиливаются существующие. Многие предприятия здесь производят уникальную, очень важную продукцию в сфере импортозамещения. Неудивительно, что рост промышленного производство в ОЭЗ требует и больших энергетических мощностей.