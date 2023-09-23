В Египте опровергли информацию об отказе от пшеницы из РФ

Информация об отказе Египта от закупок пшеницы у РФ являются недействительными. Соответствующее заявление сделал первый помощник египетского министра снабжения Ибрагим Ашмави во время беседы с телевизионным каналом RT Arabic .

До этого информационное агентство Bloomberg сообщало о том, что Египет принял решение о приобретении почти 500 тысяч тонн пшеницы у Франции и Болгарии на фоне того, что Россия якобы заблокировала поставки своих продовольствий Египту из-за расхождений в цене.

Ашмави опроверг эту информацию и заявил, что данное сообщение не соответствует действительности. Он отдельно подчеркнул, что торговые взаимоотношения между двумя государствами «идут гладко».

Недавно Союзом экспортеров зерна были опубликованы данные из которых видно, что Египет стал ключевым покупателем пшеницы из РФ за первые 2 месяца 2023-2024 сельскохозяйственного года.