В Егорьевске по просьбам жителей ремонтируют две дороги

В Егорьевске в рамках нацпроекта проводится ремонт двух участков региональной дорожной сети, которые были выбраны местными жителями в ходе голосования на «Доброделе». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, работы ведутся на участке от районного поселения Рязановский до деревни Староерохино. Его протяженность составляет шестнадцать километров. Дорога связывает несколько малых населенных пунктов и ведет на Егорьевское шоссе и к социальным объектам. Второй участок – от деревни Назарово до села Спасс-Леоновщина. Он ведет к Егорьевску, школам и больнице.

Ранее в муниципалитете отремонтировали покрытие на шести участках региональной дорожной сети. Всего в округе по нацпроекту отремонтируют свыше сорока пяти километров дорог. Работы уже провели на двадцати двух километрах.