В ЕС призвали Венгрию отказаться от российских энергоносителей

Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, что делает страну уязвимой для «вредоносного влияния Кремля», заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

В прошлом месяце «Газпром» объявил, что увеличит поставки газа в Венгрию этой зимой. Это произошло после переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине. Politico отмечает, что это не первый раз, когда лидеры двух стран договариваются о поставке дополнительных объемов газа.

Подход Венгрии резко контрастирует с усилиями остальных стран Евросоюза по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей к 2027 году, указывает издание.

Еврокомиссию расстроили и новые соглашения Москвы и Будапешта о строительстве реактора «Пакш-2», который будет работать на российском топливе. На АЭС «Пакш» вырабатывается почти половина всей венгерской электроэнергии. Венгрия заинтересована в развитии отношений с Россией в области атомной энергетике и блокирует попытки ЕС наложить санкции на корпорацию «Росатом».