В Эстонии усугубляется экономический кризис

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что государству грозит попадание под внешний контроль Международного валютного фонда, если не повысить налоги в стране. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что предупреждение эстонского лидера прозвучало на фоне ухудшающихся экономических показателей страны. В текущем году дефицит госбюджета достигнет 1,3 млрд евро, а эстонская экономика находится в упадке с середины 2022 года, сократившись в прошлом году на 3%.

Отмечается, что сама Каллас отчасти возложила ответственность за текущие проблемы на предыдущее правительство, которое, по ее мнению, не сделало достаточно для сокращения государственных расходов, но при этом она признала вклад внешних факторов вроде украинского конфликта и общей экономической рецессии.

Эстонский кабмин предпринял несколько шагов для роста доходов, в том числе повышение налога с оборота с 20 до 22%, налога на землю на 10% и акцизов на алкоголь и табак на 5%, при этом данных мер оказалось недостаточно для компенсации растущих расходов.