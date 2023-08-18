В этом году подмосковные субъекты МСП получили 3,3 млрд рублей по льготной программе кредитования

В этом году подмосковные субъекты малого и среднего предпринимательства получили 3,3 миллиарда рублей по льготной программе кредитования, сообщили в Мининвесте региона.

«Больше всего средств было привлечено в обрабатывающее и фармацевтическое производство, а также производство продуктов питания», - рассказала зампред областного правительства – глава министерства Екатерина Зиновьева.

Всего с января льготные кредиты на инвестиционные цели были одобрены 658 субъектам МСП по всей стране. Подмосковье вошло в Топ-10 регионов по этой работе.