В Еврокомиссии назвали отказ от российского газа «невыполнимой миссией»

Шефчович сообщил, что за 2022 год Европа сократила импорт газа из РФ практически вдвое, до 80 млрд кубометров. Он предположил, что в 2023 году, импорт сократится до 40 млрд. Несмотря на это, полный отказ от газа из России он назвал невозможным на данный момент.

Шефчович сообщил, что ЕС удастся отказаться от газа из РФ только при условии, что он будет и дальше инвестировать в инфраструктуру и создавать отношения с новыми партнерами. Он отметил, что ЕК следит за источником поставок и за тем, чтобы газ не поступал из РФ. Он также подчеркнул, что любой важный ресурс должен поступать минимум из 3 источников.