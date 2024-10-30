По Германии прокатилась волна забастовок сотрудников ключевых предприятий
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В Германии начались забастовки в ключевых отраслях промышленности.
Так, в ночь на 29 октября первую акцию протеста устроили сотрудники заводов Volkswagen (VW) и BMW. Планировалось, что в течение дня работа будет остановлена по всей стране, пишет Bild.
По данным издания, к протестам призвал профсоюз IG Metall, представляющий интересы работников.
Известно, что около 200 сотрудников компании Clarios, выпускающей аккумуляторы, бастуют в Ганновере. Они собрались с факелами и флагами профсоюзов.
К забастовке присоединились 250 работников автозавода Volkswagen.
Бастовали и работники завода BMW, расположенного в Регенсбурге.
В течение дня аналогичную акцию планировалось провести и у завода Audi в Ингольштадте.
В Хильдесхайме отказались выходит на работу около 400 сотрудников, в том числе в компаниях Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover.
Ранее сообщает о том, что в Германии допустили арест Трампом Байдена и Харрис после выборов.