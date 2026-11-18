Рукопожатие президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа на саммите в Китае было доброжелательным, рассказал RT профайлер и эксперт по языку жестов Илья Анищенко.

По словам специалиста, американский лидер традиционно стремился взять инициативу в свои руки: он первым шел на контакт, накладывал руку на локоть собеседника для поддержки и сохранял серьезное выражение лица. Подобная манера поведения полностью отражает активный психологический портрет политика. В свою очередь, российский лидер выглядел совершенно расслабленным, а в целом контакт двух политиков получился спокойным и позитивным.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российская сторона не питала завышенных иллюзий перед предстоящими переговорами в трехстороннем формате с участием Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.