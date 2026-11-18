Боль в шее, жжение между лопатками и ноющая поясница давно перестали быть уделом пожилых людей. Сегодня эти симптомы встречаются у каждого второго офисного сотрудника старше 25 лет. Истинные виновники диверсии против нашего позвоночника находятся в кармане джинсов, стоят у рабочего стола и лежат на прикроватной тумбочке — это смартфон, офисное кресло и подушка. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-остеопат Антон Ноздрачев.

Синдром креветки

По его словам, эволюция сделала неожиданный поворот. Люди произошли от обезьян, но стремительно движутся в обратную сторону — к форме креветки. Виной тому не естественный отбор, а смартфон, сидячая работа и неправильно подобранная подушка.

«В остеопатии есть золотое правило: тело — это единая система, сшитая из фасций, мышц и связок. Если натянуть ткань в одном месте, по цепочке достанется всем: от крестца до макушки», — сказал он.

Эксперт объяснил. что когда вы наклоняете голову вперед к экрану смартфона, нагрузка на шейный отдел возрастает в 3-5 раз. Вместо положенных пяти килограммов позвонки удерживают вес канистры с водой.

Механика: мышцы задней поверхности шеи каменеют, плечи поднимаются и уезжают вперед, лопатки расходятся, а грудной отдел скругляется.

Результат: формируется «компьютерная шея», возникают хронические зажимы и головные боли.

Забастовка ягодиц и предательство поясницы

Врач отметил, что проблема не ограничивается шеей. При длительном сидении с округленной спиной ягодичные мышцы «засыпают», а брюшной пресс выключается из работы.

«Передняя поверхность бедра укорачивается и тянет таз вперед. Поясница вынуждена брать на себя двойную ударную нагрузку, работая за все тело сразу», — сообщил собеседник издания.

Кинетическая цепь: как одна ошибка рушит все

Позвоночник работает как единый механизм. Наклон таза вперед заставляет поясницу излишне прогибаться.

«Чтобы компенсировать этот прогиб, грудной отдел скругляется еще сильнее, а чтобы глаза оставались на уровне монитора, голова уезжает вперед. Нижний этаж ломает верхний. Это идеальная система для планомерного уничтожения вашей спины», — отметил эксперт.

Подушка: тихий убийца в вашей спальне

Многие надеются, что ночь восстановит тело, но часто подушка только закрепляет дневные травмы. Существует три главных сценария ночного экстрима:

Подушка-камень: слишком жесткая подушка заставляет шею бороться с ней всю ночь, из-за чего мышцы к утру полностью забиваются.

Подушка-облачко: слишком мягкая подушка не держит форму. Голова проваливается, одни мышцы перерастягиваются, другие перенапрягаются. Итог — ощущение, что вы спали на гвоздях.

Подворот к изголовью: ночью вы сползаете по матрасу, а подушка упирается в изголовье или быльце кровати. Вместо расслабления позвоночник получает жесткий рычаг, который давит в макушку и фиксирует неправильное положение до утра.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Илья Попов ]

Как разогнуть креветку

Поднимите гаджет. Держите телефон на уровне глаз. Пусть устанут руки, но шея останется в нейтральном положении.

Будите ягодицы. Вставайте каждый час. Пройдитесь, сделайте несколько легких приседаний. Это вернет таз в нейтральное положение и разорвет порочный круг.

Усмирите подушку. Она должна заполнять пространство строго под изгибом шеи, а не упираться в спинку кровати. Сон — время восстановления, не мешайте телу неудобным инвентарем.

Эксперт добавил, что в остеопатии лечат не отдельную шею или поясницу, а ищут первопричину сбоя во всей системе. Если боль уже стала вашим постоянным спутником, не стоит ждать, пока тело окончательно примет форму креветки. Специалист поможет мягко найти точку напряжения и вернуть опорно-двигательному аппарату его естественное положение.