Новогоднее чудо в 2026 году обойдется россиянам заметно дороже, и туристический рынок уже чувствует это охлаждение. По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексан Мкртчяна, интерес граждан к отдыху на зимних каникулах просел на 10% по сравнению с прошлым годом.

Главная причина кроется не в потере любви к путешествиям, а в банальной математике: средний чек на поездку вырос на 10–15%, к чему семейный бюджет оказался просто не готов. Эксперт в интервью радио Sputnik раскрыл анатомию этого подорожания: вслед за общей инфляцией вверх устремились железнодорожные и авиабилеты, а вслед за ними подтянули прайс-листы практически все отели страны.

География этого ценового скачка охватывает как популярные курорты — Крым, Алтай, Анапу и Байкал, — так и столицу, которая долгое время старалась удерживать демократичные тарифы. Не осталась в стороне и заграница: Египет, Таиланд, Китай и ОАЭ прибавили к стоимости те же 10–15%. Однако, как отмечает Мкртчян, подорожание не заставило россиян отказаться от традиции встречать бой курантов вдали от дома. Тройка внутренних фаворитов остается незыблемой: москвичи и жители других регионов по-прежнему выбирают Московскую область, Санкт-Петербург с Ленобластью и Краснодарский край. Все остальные направления — от Калининграда до Кавказа — пока отстают с огромным отрывом.

В ближнем зарубежье абсолютным монополистом стала Белоруссия, оставив позади Армению, Грузию, Абхазию, Казахстан и Узбекистан. На дальних рубежах зимой безоговорочно правит Египет. За ним с заметным отрывом следуют Китай, Таиланд, Арабские Эмираты и набирающий популярность Вьетнам. При этом, согласно данным на ноябрь, средняя стоимость зарубежного тура в Азию и Африку составляет около 170 тыс. рублей на человека, что примерно на 10 тыс. превышает прошлогодние показатели.

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