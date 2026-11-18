Бумажная книга в российских квартирах стремительно превращается из обязательного атрибута интерьера в дефицитный ресурс. Как заявила NEWS.ru бренд-директор ГК «Гранель» Марина Серебрякова, почти четверть соотечественников ограничивает свою домашнюю библиотеку двадцатью изданиями, а еще 23% населения и вовсе отказались от чтения.

При этом статистика распределения печатных томов выглядит следующим образом: 24% россиян держат дома не более 20 книг, 18% расширили коллекцию до полусотни, а настоящие книжные собрания объемом до 100 и до 500 экземпляров есть лишь у 7% опрошенных в каждой категории. Четверть участников опроса — 22% — окончательно перешли на электронные форматы, полностью освободив полки.

Парадокс заключается в том, что дефицит места — это скорее психологическая ловушка, чем реальная преграда. Почти 28% респондентов признались, что мечтают о просторной домашней библиотеке, но добровольно отказываются от нее, опасаясь загромоздить квартиры. На другом полюсе находятся 15% счастливчиков, уже собравших обширные коллекции, и 11% прагматиков, которые считают, что бумага будет лишь собирать пыль. Впрочем, эксперт по недвижимости уверена: для литературы всегда можно найти пространство, если отказаться от стереотипов. По словам Серебряковой, для создания библиотеки не нужны отдельные кабинеты — достаточно задействовать вертикаль, установив стеллажи до самого потолка, использовать неглубокие полки над рабочими столами или встроенные ниши.

Что касается самих предпочтений, то осенний сезон 2026 года четко разделил читателей на два лагеря. Как рассказали в пресс-службе книжного сервиса «Кион Строки», массовый спрос традиционно тяготеет к жанрам, позволяющим отвлечься от серой погоды: россияне массово скупают детективы, любовные романы, классику, современную прозу и фэнтези. Однако если смотреть на конкретные абсолютные хиты последнего месяца, список выглядит более интеллектуально. В топ-5 вошли бессмертный «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и философский «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Компанию советской классике составили современные бестселлеры: «Ложь за ложью» Софи Ставы, «Мера преданности» Ребекки Яррос и нашумевший «Лес» Светланы Тюльбашевой.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске открылась «библиопродленка» для взрослых.