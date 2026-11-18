Пока рязане пьют утренний кофе, их город уже сияет чистотой. Как только в Рязани выпадает снег, на улицы выходит тяжелая техника, чтобы утренний час пик не превратился в испытание на выживаемость. За кулисами этой зимней сказки стоит четкий алгоритм: дирекция благоустройства выводит на дороги более сотни переоборудованных машин. Об этом сообщает издание 7info .

Пока город спит, тяжелые комбинированные дорожные машины подхватывают снежную кашу с проезжей части, а юркий многофункциональные «Чистики» ювелирно вычищают тротуары и пешеходные зоны. Основные работы намеренно сдвигают на глубокую ночь и раннее утро — так коммунальщики не создают пробок и не мешают утреннему потоку горожан.

Приоритет всегда отдается самым опасным участкам — крутым спускам, подъемам и въездным магистралям, где малейшая наледь грозит серьезными авариями. Сегодня, когда в Рязани снова закружились легкие снежинки, на линии вышло около двадцати единиц техники. За порядок в местах отдыха отвечает отдельное подразделение — МБУ «Управление по делам территорий». К декабрю парк учреждения пополнился 23 машинами, которые сейчас методично вычищают площади, парки и скверы. Но одной механизации мало: вместе с техникой на дорожки вышли и сами сотрудники учреждения с ручным инвентарем, добираясь до тех уголков, куда не проедет даже самый компактный погрузчик.

Результат этой слаженной работы горожане видят в мелочах: возможность без опозданий доехать до работы по сухим магистралям, отсутствие утренних заторов на сложных развязках и безопасные прогулки с детьми по очищенным аллеям. Городская администрация держит ситуацию на жестком контроле, обеспечивая круглосуточный мониторинг. Рязань встречает зиму во всеоружии: система работает как часы, а значит, даже капризная погода не сможет нарушить привычный ритм жизни областного центра.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на борьбу со снегопадом на улицы города вышли 26 единиц техники.