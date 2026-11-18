Форвард «Анахайм Дакс» Каттер Готье оформил хет-трик в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:8) и тем самым установил уникальное достижение в истории НХЛ. Он стал первым игроком, которому удалось забросить по три шайбы в четырех матчах в течение одного календарного месяца.

В ноябре Готье уже делал хет-трики в ворота «Оттавы» (6:3), «Ванкувера» (5:4) и «Питтсбурга» (5:2). При этом американец может улучшить свое достижение — у «Анахайма» в календаре еще шесть ноябрьских матчей.

Готье забивает в десяти матчах подряд. 22-летний форвард забросил в сезоне 21 шайбу и вместе с Леоном Драйзайтлем возглавляет список лучших снайперов турнира.

Ранее Александр Овечкин довел свою серию до 14 матчей без голов — это повторение худшего результата в карьере капитана «Вашингтона».