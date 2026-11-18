Коммунальные службы Подмосковья приступили к уборке дворов и общественных пространств после первого снегопада. На расчистку территорий уже вывели 1 732 единицы спецтехники и 7 266 дворников, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

При температуре от 0 до −1°C и умеренном снеге с дождем в области выпало около 2 см осадков. До конца дня группировку планируют увеличить более чем до 3 тыс. машин и свыше 8 тыс. рабочих.

В первую очередь коммунальщики расчищают входные группы многоквартирных домов, лестницы, а также подъезды к социальным учреждениям и контейнерным площадкам. За ходом уборки каждый час следит Центр содержания территорий через камеры системы «Безопасный регион».

В ведомстве попросили водителей не парковать автомобили на проезжей части во дворах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что готовность водоканалов Подмосковья к зиме составляет 96%.