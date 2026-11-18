По его словам, первая и самая частая — это преступная самоуверенность при расчете дистанции. Водители по инерции прижимаются к впередиидущему автомобилю и бьют по тормозам в самый последний момент. На сухом асфальте это сходит с рук, но на льду тормозной путь увеличивается кратно, превращая легкую небрежность в массовую цепную аварию. Вторая ошибка кроется в рефлексах на поворотах. По старой привычке автомобилисты начинают добавлять газ, не закончив маневр, влетая в вираж на слишком высокой скорости. Резина моментально теряет сцепление с дорогой, и центробежная сила безжалостно выносит машину на внешнюю сторону поворота, провоцируя неконтролируемый занос.

Эксперт добавил, что третья, техническая причина кроется в банальной лени — проверке состояния шин. Наличие значка «снежинка» на боковине еще не гарантирует безопасности: стертые шипы на старой зимней резине превращают ее в бесполезный кусок каучука, а езда на « лысой« или, что еще хуже, летней резине в минусовую температуру — это прямой путь в кювет. Кузнецов категоричен: если покрышки изношены, за руль садиться нельзя. Чтобы не пополнить ряды клиентов кузовных мастерских, эксперт советует радикально изменить алгоритм действий. Держать увеличенную дистанцию нужно не для того, чтобы успеть затормозить самому, а чтобы дать шанс водителю сзади, который может не справиться со своим тормозным путем. Любые маневры должны быть плавными, а от скоростных рекордов на зимней трассе лучше отказаться вовсе — именно на высокой скорости водители окончательно теряют контроль над управлением.

Ранее эксперты дали советы начинающим водителям перед первой зимней поездкой.