В Московской области впервые провели внутриутробную операцию на мозге нерожденного ребенка с гидроцефалией. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В больницу поступила беременная женщина на сроке 17 недель. У плода заподозрили врожденное заболевание, при котором в головном мозге скапливается избыточное количество спинномозговой жидкости. Поскольку скопление продолжало нарастать, врачи предложили вмешательство до рождения ребенка.

Специалисты разработали методику, позволившую установить шунт — тонкую трубку для отведения лишней жидкости из желудочка мозга плода в околоплодные воды. Это восстановило отток и остановило прогрессирование гидроцефалии.

На 30-й неделе у пациентки преждевременно отошли околоплодные воды. Врачи провели экстренное кесарево сечение. Родился недоношенный мальчик весом 750 граммов и ростом 35 сантиметров. Сразу после рождения его поместили в инкубатор для контроля функций организма и дальнейшего лечения.

На 17-е сутки после рождения ребенку повторно установили трубку, отводящую избыточную спинномозговую жидкость в подкожное пространство головы, где она постепенно всасывается. Сейчас мальчик весит 1190 граммов при росте 36 сантиметров. Контрольное обследование показало, что гидроцефалия не прогрессирует, однако ребенку предстоит регулярное наблюдение у нейрохирурга.

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