С наступлением холодов многие привыкли списывать утреннюю сонливость и вялость на долгую адаптацию организма к зиме, однако физиология говорит об обратном. В интервью радио Sputnik врач-терапевт, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев развеял популярный миф о том, что телу нужно время, чтобы привыкнуть к морозам.

По словам специалиста, наши внутренние системы реагируют на падение температуры за считанные секунды. На коже расположены терморецепторы, которые мгновенно передают сигнал в головной мозг. Оттуда поступает команда на перестройку кровоснабжения: сосуды сужаются, а сердце начинает работать в усиленном режиме, выступая в качестве главного насоса для ускорения кровотока. Параллельно активируются гормоны, отвечающие за выработку тепла.

Медик добавил, что именно поэтому резкая смена погоды с тепла на холод проходит для человека практически незаметно — биологические механизмы включаются моментально. Совсем иная картина наблюдается при акклиматизации, то есть резкой смене климатического пояса. Здесь в дело вступает не столько температура, сколько атмосферное давление. Как объяснил Прокофьев, в холоде сосуды находятся в постоянном тонусе, а при перелете в жаркую страну они резко расширяются. Эта глобальная перестройка гормональной и сердечно-сосудистой систем и вызывает классические симптомы недомогания — слабость и головную боль. При этом сам физиологический механизм переключения запускается так же быстро, просто организму требуется время, чтобы стабилизировать давление и внутренний баланс в новых условиях.

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