Жители Подмосковья начали сообщать о повышенной активности бобров, которые валят и стачивают деревья на садовых участках. Чтобы защитить посадки, специалисты рекомендуют обвязывать стволы металлической сеткой или листами железа на высоту 70–80 см от земли, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве пояснили, что пик активности грызунов приходится именно на осень, когда уровень воды в реках опускается до минимума. В это время животные строят плотины, ремонтируют хатки и делают запасы на зиму: за сезон одна семья способна заготовить до 30 кубометров древесины.

Деятельность бобров естественна и важна для местной природы, так как этот вид относится к средообразователям. Возводя плотины, животные формируют новые водные угодья и луга, что создает условия для существования других видов и в итоге повышает биоразнообразие.