Бывшему главе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгению Никитину, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше ₽30 млн, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Решение принял Центральный районный суд Кемерова 18 ноября — ходатайство следствия удовлетворили. Никитина обвиняют в пяти преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, с марта 2023-го по декабрь 2025 года экс-глава вместе с другими участниками организованной группы использовал служебное положение для хищения бюджетных средств. Он организовывал электронные аукционы и заключал муниципальные контракты на текущий ремонт и содержание дорожной инфраструктуры округа. Сметную стоимость работ участники группы искусственно завышали, а после исполнения контрактов деньги поступали через подконтрольную коммерческую организацию. Ущерб муниципальному бюджету превысил ₽30,7 млн.

Бывшего главу задержали и предъявили обвинение по пяти эпизодам мошенничества. Постановление суда на момент публикации еще не вступило в законную силу.