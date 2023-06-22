В Евросоюзе назвали условие предоставления Украине многомиллиардной помощи

Страны Европейского союза, скорее всего, поддержат предложение о выделении Украине пакета финансирования в размере 50 млрд евро, заявил комиссар ЕС Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg.

Ранее на этой неделе комиссия объявила план финансирования до 2027 года, включающий гранты, кредиты и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов по восстановлению страны.

По мнению Домбровскиса коррективы этого плана могут быть, но вряд ли значительные.

Однако деньги Украина получит, только если проведет антикоррупционные законы.

По оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины составит около $411 млрд в течение следующего десятилетия, причем $14 млрд потребуется на критически важные расходы только в этом году.