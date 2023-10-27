В Евросоюзе посетовали на высокие цены на энергоносители

Лидеры Евросовета констатировали, что несмотря на огромные усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите в Брюсселе.

Мишель сообщил, что Евросоюз добился значительных успехов в вопросе снижения энергетической зависимости от России. Однако при этом цены на энергию оказались порой в четыре раза выше, чем у конкурентов.

Это влияет на все секторы экономики, посетовал Мишель.