В ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс.Такси» из-за ценообразования

У ФАС имеются серьезные замечания к «Яндекс.Такси», которые связаны, в том числе, с алгоритмом образования цен в приложении. Соответствующее заявление сделал руководитель российской антимонопольной службы Петр Иванов в беседе с изданием «Известия» .

Глава ведомства сообщил, что лишь за прошлый год ФАС получила свыше трехсот жалоб от компанию со стороны россиян, причем как от пассажиров, так и от водителей. По большей части, жалобы касались стоимости поездок и мер агрегатора, которые он предпринимает из-за блокировок, рассказал Иванов.

Он заявил, что по части блокировок водителей и пассажиров на платформе компании было направлено письмо о том, что нарушения и меры ответственности должны быть точно прописаны в документах.

Кроме того, ФАС также рекомендовала «Яндексу» понизить комиссию с перевозчиков до уровня конкурентной (менее 30%), заявил глава органа. Еще одной претензией стали алгоритмы – компания скрывает принципы ценообразования услуг, объяснил Иванов. Глава ФАС заявил, что в данный момент орган проводит анализ практик ценообразования агрегаторов.

Он также добавил, что пока что ведомство не может применить меры по отношению к агрегатору, так как до конца текущего года действует мораторий на проверки IT-компаний, аккредитованных в РФ.