В Федерации рестораторов и отельеров озвучили причины удорожания отелей в курортных зонах

Южные курорты нашей страны всегда были наиболее доступным для жителей вариантом провести летний отпуск у моря. Тем не менее в последнее время путешественники, отдыхающие на Черноморском побережье, все чаще стали жаловаться на высокие цены при недостаточном уровне сервиса. Прежде всего это касается отелей и гостиниц. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Колесникова, стоимость коллективных средств размещения в курортных регионах никто намеренно не задирает, они всего лишь соответствуют рынку и зависят от многих факторов. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что также российский гостиничный бизнес остро испытывает кадровый голод, и поиск сотрудников нередко сопрягается с повышением затрат, что сказывается и на конечной себестоимости услуги.

По мнению эксперта, при этом, пока номер простаивает без гостей даже в течение одного дня, бизнес теряет финансы, поскольку в это время продолжают работать сотрудники, которым выплачивается зарплата, продолжает расходоваться электроэнергия и прочее.

Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах гостиничному бизнесу приходится выбирать — или повышать зарплаты сотрудникам, одновременно повышая расходы и конечную стоимость номеров, или снижать затраты, сокращая качество предоставляемой услуги.