В Финляндии обанкротилось рекордное количество предприятий

С ноября 2022 года по ноябрь нынешнего года в Финляндии 3293 компании подали заявления о банкротстве, сообщили в статистическом управлении страны.

Число банкротств оказалось даже выше, чем в кризисном в 2009 году, и стало рекордным в XXI веке.

При этом самое большое число банкротств было зафиксировано в прошлом месяце на фоне закрытия Финляндией российско-финской границы.

Особенно пострадали сфера услуг, гостеприимства и общественного питания.