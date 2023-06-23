В ФНС объяснили рост доходов российских компаний до 1,27 квадриллиона рублей

В ФНС рассказали о причинах рекордных доходов российского бизнеса, установивших рекорд и перешедших порог 1,2 квадриллиона рублей в прошлом году.

На официальном сайте ФНС была опубликована расширенная информация, поясняющая, что суммы были рассчитаны исходя из отчета о налоговой базе и структуре начислений без учета расходов. Это значит, что прибыль рассчитали из налоговых деклараций, а не предоставленных бухгалтерами отчетов.

В ведомстве добавили, что рост прибыли также можно объяснить изменением экспортных расценок в нефтегазовой сфере, возвращением былого спроса на определенные товары и услуги, и ростом внереализационных доходов.

Ранее ФНС сообщали, что по отношению к 2021 году, доход российского бизнеса увеличился вдвое в 2022 году, превысив сумму в 1,2 квадриллиона рублей. Сумма является рекордной для России.