По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, уничтожение крупнейшей украинской газокомпрессорной станции не окажет влияния на транзит российского газа в Европу. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он пояснил, что данная инфраструктура необходима лишь для закачки и выкачки голубого топлива из подземного хранилища, которое балансирует летние и зимние объемы потребления.

По мнению эксперта, теперь украинцам придется перестраивать работу газотранспортной системы. В случае прекращения транзита, чем Киев угрожает, им придется качать с запада на восток на все свои территории, что станет дороже и технически сложнее, а также неясно, каким образом готовиться к отопительному сезону.

Он добавил, что власти киевского режима предлагали европейцам использовать их подземные хранилища для подготовки к отопительному сезону, пытаясь тем самым продемонстрировать свою значимость для стран Старого Света, а теперь это сделать будет намного сложнее.