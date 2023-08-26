В ФРС США заявили о готовности повышать процентную ставку

Во время симпозиума в Вайоминге, он сообщил, что за 2023 год политика ФРС значительно ужесточилась. Он заявил, что инфляция остается на высоких уровнях, несмотря на то, что ее пик уже пережит.

Пауэлл заявил о готовности регулятора к повышению процентной ставки в случае возникновения такой необходимости. Он также заявил, что ФРС намерены сохранять ограничительную политику столько, сколько потребуется для того, чтобы убедиться в том, что показатели инфляции снижаются.

Ранее Пауэлл заявил об отсутствии у регулятора о снижении ключевой ставки в 2023 году.