В Германии назвали глупостью отказ от российского газа

Депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт задалась вопросом, чем является отказ от Германии от российского газа, – благородством или глупостью.

Сама она склоняется ко второму варианту. Депутат считает большой ошибкой отказ от возобновления российских поставок.

Вагенкнехт отметила, что многие европейские страны не отказались от российского газа. Кто-то осуществляет эти поставки напрямую, кто-то – через третьи страны.

Поставки сжиженного газа из США не могут стать полноценной заменой российскому топливу, уверена депутат.

Германская экономика испытывает кризис, связанный, в частности, с дефицитом энергоресурсов. Аналитики прогнозируют падение ВВП ФРГ по итогам года на 3%.