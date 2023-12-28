В Германии отчитались о замороженных российских активах и назвали точную сумму

Представитель Минфина ФРГ объявил на брифинге сумму, российских активов которая Германия заморозила в соответствии с санкционным режимом, принятым Евросоюзом.

По данным на начало декабря, сумма замороженных активов составляет около €4,1 миллиарда. Об этом пишет ТАСС.

Эта сумма включает в себя активы компаний, попавших под санкции, а также средства Центробанка России, подпадающие под действие ограничительных мер. Особое внимание также было уделено заморозке личных средств граждан, находящихся под санкциями.

Санкции были введены в ответ на специальную военную операцию России на Украине.Экономический удар, нанесенный заморозкой активов, стал частью широкомасштабных усилий, направленных на давление в отношении России. Отмечается, что эти санкции имеют многовариантный характер, затрагивая различные секторы российской экономики. При этом, по мнению ряда известных экономистов, серьезного воздействия на экономику страны они не оказали.