В Германии отчитались о замороженных российских активах и назвали точную сумму
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Представитель Минфина ФРГ объявил на брифинге сумму, российских активов которая Германия заморозила в соответствии с санкционным режимом, принятым Евросоюзом.
По данным на начало декабря, сумма замороженных активов составляет около €4,1 миллиарда. Об этом пишет ТАСС.
Эта сумма включает в себя активы компаний, попавших под санкции, а также средства Центробанка России, подпадающие под действие ограничительных мер. Особое внимание также было уделено заморозке личных средств граждан, находящихся под санкциями.
Санкции были введены в ответ на специальную военную операцию России на Украине.Экономический удар, нанесенный заморозкой активов, стал частью широкомасштабных усилий, направленных на давление в отношении России. Отмечается, что эти санкции имеют многовариантный характер, затрагивая различные секторы российской экономики. При этом, по мнению ряда известных экономистов, серьезного воздействия на экономику страны они не оказали.