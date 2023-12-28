В Германии отчитались о замороженных российских активах и назвали точную сумму

Экономика
©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: [©РИА Новости/Алексей Витвицкий]

Представитель Минфина ФРГ объявил на брифинге сумму, российских активов которая Германия заморозила в соответствии с санкционным режимом, принятым Евросоюзом.

По данным на начало декабря, сумма замороженных активов составляет около €4,1 миллиарда. Об этом пишет ТАСС.

Эта сумма включает в себя активы компаний, попавших под санкции, а также средства Центробанка России, подпадающие под действие ограничительных мер. Особое внимание также было уделено заморозке личных средств граждан, находящихся под санкциями.

Санкции были введены в ответ на специальную военную операцию России на Украине.Экономический удар, нанесенный заморозкой активов, стал частью широкомасштабных усилий, направленных на давление в отношении России. Отмечается, что эти санкции имеют многовариантный характер, затрагивая различные секторы российской экономики. При этом, по мнению ряда известных экономистов, серьезного воздействия на экономику страны они не оказали.

Поделиться
Актуально