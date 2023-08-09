В Германии ожидают скатывания в рецессию во втором полугодии

Экономика Германии более неконкурентоспособна и ее ожидает рецессия во второй половине года, заявил глава Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Штефан Вольф в интервью Deutschlandfunk.

«Ни в одной стране в мире нет таких высоких энергоцен, как в Германии. У нас царит бесконечная бюрократия, высокие налоги и расходы», – отметил Вольф.

По его мнению, вина за такое состояние германской экономики лежит на политиках. Вольф подчеркнул, что в стране есть достаточно предприятий с высочайшими технологиями, но из-за отсутствия условий инвесторы могут уйти в другие регионы.

Энергетический кризис в Европе в наибольшей степени затронул Германию как самую промышленно развитую страну Старого Света. Во многом это связано с санкционной политикой в отношении России и отказом от российских энергоносителей.