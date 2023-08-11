В Германии предрекли длительный кризис автопрома из-за нехватки полупроводников
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Германия еще долго не сможет решить проблему нехватки полупроводников для автомобильной индустрии, считает член правления Audi Ренате Вахенауэр.
Германский автопром испытывает дефицит микросхем из-за резкого повышения спроса на эту продукцию и пока не может преодолеть зависимость от азиатского рынка полупроводников.
Кризис может разрешиться, только когда в Европе появится больше заводов по производству микросхем, заявила Вахенауэр газете Augsburger Allgemeine Zeitung. А этот процесс не может быть быстрым, поскольку потребуются многомиллиардные инвестиции.
Вахенауэр предложила производителям отказаться от большого числа полупроводников.
«Сегодня в одном автомобиле может быть до 8 000 различных микросхем. Это все усложняет», – пояснила представитель Audi.