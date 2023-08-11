В Германии предрекли длительный кризис автопрома из-за нехватки полупроводников

Германия еще долго не сможет решить проблему нехватки полупроводников для автомобильной индустрии, считает член правления Audi Ренате Вахенауэр.

Германский автопром испытывает дефицит микросхем из-за резкого повышения спроса на эту продукцию и пока не может преодолеть зависимость от азиатского рынка полупроводников.

Кризис может разрешиться, только когда в Европе появится больше заводов по производству микросхем, заявила Вахенауэр газете Augsburger Allgemeine Zeitung. А этот процесс не может быть быстрым, поскольку потребуются многомиллиардные инвестиции.

Вахенауэр предложила производителям отказаться от большого числа полупроводников.