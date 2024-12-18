В Германии признали хроническую слабость национальной экономики

Главным показателем, описывающим конъюнктуру национальной экономики, является индекс делового климата Ifo. Он подсчитывается на основе опроса около 9 тысяч немецких предприятий. В декабре Ifo снизился до 84,7 пункта (-0,9 пункта). Это самый низкий показатель с мая 2020 года.

Для экспертов такое резкое снижение стало неожиданным.

Немецкие предприниматели считают, что в ближайшее время экономическая ситуация в стране еще больше ухудшится.

На фоне таких прогнозов руководитель Ifo Клеменс Фюст заявил, что слабость экономики Германии приобрела хронический характер.

Ранее сообщалось о том, что украинских беженцев в Германии могут лишить пособий по безработице.