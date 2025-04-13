В Германии рассказали, как Трамп остановит хаос

Министр финансов США Скотт Бессент, назначенный ответственным за тарифы, поможет навести порядок в администрации президента Дональда Трампа, сообщает немецкий таблоид Bild.

В Америке его считают голосом разума, отметили авторы материала. Именно Бессент признал внести спокойствие в торговый триллер, устроенный Трампом.

Кадровые перестановки говорят о том, что развязанная Трампом тарифная война идет не по плану.

Так, скорее всего, не удел окажется советник по торговле Питер Наварро, про которого миллиардер Илон Маск сказал, что он «тупее мешка с кирпичами».

Наварро станет «козлом отпущения», если фиаско вокруг реорганизации мировой экономики обернется «автоголом», отметили авторы материала.

Ранее сообщалось о том, что Трамп продлил антироссийские санкции Байдена еще на год.