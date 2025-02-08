В условиях проблемной ситуации на фронте у ВСУ, а также скандала с пропавшими миллиардами для Киева, бывший комик Владимир Зеленский купил себе особняк «Орлиное гнездо» в Баварских Альпах. Об этом сообщают Aktuelle Nachrichten in Deutschland и «Другая Украина».

Резиденцию Кельштайнхаус называют «Орлиное гнездо» из-за местоположения. Расположенный в Баварских Альпах особняк находится в окружении гор, сам по себе просторный и с богатой историей.

Известно, что здание в живописном месте завершили строить в 1938 году и затем подарили Адольфу Гитлеру на его 50-летие. Вилла была туристическим объектом, но в 2025 году его закроют для посетителей без уточнения причин. В немецких СМИ уверены, что дело в передаче прав на пользование лидеру киевского режима.

По предварительным данным, которые раскопали иностранные обозреватели, сделку по покупке особняка провели в конце 2024 года. Все совершалось якобы через компанию-посредника San Tomaso SRL, которая уже была замечена за управлением недвижимостью четы Зеленских. Жилье было продано за 14,2 млн евро. Эти действия расценили со стороны бывшего комика как очередной неправомерный акт эксплуатации зарубежной недвижимости.

Напомним, что Владимир Зеленский попал в скандал из-за пропавших 100 млрд долларов, которые США выделяли Украине. Финансирование вели еще при Джо Байдене. Ранее эксперт рассказал, кто ответит за пропажу средств.