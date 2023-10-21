Германия нуждается в использовании уцелевшей после подрыва ветки второго «Северного потока» для поставок газа из РФ для обеспечения конкурентоспособности немецких производителей. Соответствующее заявление сделал представитель партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, его слова передает издание ТАСС .

Недавно немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия успешно заменила поставки газа из России и имеет право гордиться этим фактом.

Сейчас Котре заявил, что на деле, данное заявление является разрушительным для немецких компаний и жителей страны, являющихся потребителями этого газа.

Он отметил, что цены на газ в ФРГ выросли в 2 раза, и это ведет к деиндустриализации государства. Котре признал, что для обеспечения конкурентоспособности, стране стоит согласиться закупать газ у России по функционирующей части «Северного потока-2».