Техноэксперт Биржевой заявил, что перед приобретением техники в «черную пятницу» следует сравнить цены

По словам техноэксперта Сергея Биржевого, распродажи в «черную пятницу» могут помочь обновить технику по выгодной цене, тем не менее во избежание липовых скидок, важно помнить ряд простых правил. Об этом сообщает Life.ru.

Он предложил воспользоваться сервисами, которые помогают отслеживать и сравнивать цены на товары, а также заранее ознакомиться с отзывами, изучить условия доставки и гарантии.

По мнению эксперта, одной из наиболее популярных категорий товаров в дни распродаж являются смартфоны. Можно приобрести предыдущие поколения iPhone по сниженным ценам, а также обратить внимание на Samsung, который не прочь предоставить хорошие скидки на модели Galaxy S и Note серий. При выборе ноутбука необходимо определиться с целями его применения.

Он добавил, что, помимо этого, на распродаже можно обновить технику на кухне или купить умные товары.

Ранее экономист раскрыла суть «черной пятницы» и 11.11.