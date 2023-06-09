В городском округе Кашира откроют новое строительное производство

Завод собирается построить компания «Кератех». Выпускать на нем будут пенокерамику, которая поможет заместить импорт в строительной сфере. В производство планируют вложить около 5 млрд. рублей.

Только на первом этапе проект обеспечит более 100 новых рабочих мест для городского округа Кашира. В будущем их число должно удвоиться. Стройку планируют начать уже в нынешнем году, выпуск первых изделий ожидается в четвертом квартале следующего года.

Производить здесь будут, например, фасадные плиты, декор и архитектурные аксессуары, продукцию для других строительных решений с применением пенокерамики. На первом этапе объем выпуска составит до 1,25 млн.кв.м. продукции ежегодно, затем производительность также вырастет в два раза.

Площадь нового производства в городском округе Кашира составит 38 тыс. кв.м.