В городском округе Кашира состоялось открытие нового элеваторного комплекса

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин, временно исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Роман Пичугин, официальные лица, представители организаций и сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории муниципалитета.

Новое сооружение предназначено для приемки, очистки, сушки, хранения и отгрузки зерновых и масличных культур, в том числе пшеницы, гороха, рапса, кукурузы, ячменя и сои. Общая вместимость хранилища составляет 20 000 тонн, и планируется его дальнейшее расширение. Оборудование элеваторного комплекса полностью российского производства. В частности, здесь установлены две сушильные машины, каждая из которых способна обрабатывать 50 тонн зерна в час. Управление комплексом осуществляется из операторской, где автоматизированное рабочее место позволяет формировать до 300 маршрутов и контролировать параметры зерна.

Представители областного министерства и Роман Пичугин поздравили руководство и сотрудников с запуском элеватора, отметив, что организация вносит существенный вклад в развитие округа и Московской области. Предприятие активно использует ранее заброшенные земли, имеет собственную лабораторию для анализа зерновых культур, создает новые рабочие места и решает проблему хранения зерна, которая важна для сельхозпроизводителей. Компания способствует импортозамещению и укрепляет продовольственную безопасность страны.