В городском округе Щелково будут производить еще больше сэндвич-панелей

Новый, просторный производственный комплекс заработал на промплощадке городского округа Щелково. Его ввела в эксплуатацию компания «ПрофХолод», специализирующаяся на производстве сэндвич-панелей.

Состоит новый корпус из производственного помещения площадью 1200 м² и офисной части более 1500 м². На участке, вплотную с непрерывной линией по производству сэндвич-панелей, планируется разместить обновленный цех.

Введение дополнительных производственных мощностей даст возможность предприятию городского округа Щелково сократить время производственного цикла, улучшить управление материальными и информационными потоками, повысить синхронизацию процесса производства и снизится время на размещение продукции на складской площадке.

Напомним, из цехов «ПрофХолод» ежегодно выходит более 3 миллионов квадратных метров сэндвич-панелей. Рационализация основных процессов на предприятии, включая логистику и управление, позволяет производить сэндвич-панели со стандартным металлом и холодильные двери всего за две недели после оформления заказа.