Он также указал на то, что в начале проведения спецоперации, экономика РФ занимала место в десятке самых крупных экономик всего мира. О’Брайан заявил, что Штаты не нашли причин для возможного обрушения экономики России.

Недавно президент РФ Владимир Путин сообщал, что американская валюта используется в качестве инструмента для политической борьбы в плоскости мировых финансов. Он также указал на важность возможности расчетов в национальных валютах между государствами-членами БРИКС и отметил важность развития нового финансового института, который бы сыграл важную роль во взаимоотношениях союза.