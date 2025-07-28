В Госдуме анонсировали повышение зарплат госслужащих с 1 октября
Депутат Говырин рассказал, что с 1 октября зарплаты госслужащих вырастут на 7,6%
Фото: [Копилка с деньгами/Медиасток.рф]
Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», сообщил в беседе с РИА Новости, что с 1 октября в России будет повышена заработная плата для некоторых категорий государственных служащих. Повышение составит 7,6%.
Парламентарий отметил, что повышение выплат в осеннем периоде коснётся только тех, кто работает в бюджетных организациях на федеральном уровне. Что касается остальных категорий сотрудников, то, по его словам, вопрос повышения их доходов будет решаться на уровне регионов и конкретных компаний.
«Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции», — сказал Говырин.
Он также уточнил, что повышение, в частности, коснется работников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможенных органов, фельдъегерской службы и военных.
Ранее сообщалось, что российские граждане пенсионного возраста, которые достигли 80 лет в июле, а также лица, которым была присвоена первая группа инвалидности или которые вышли на заслуженный отдых в июле, с 1 августа начнут получать увеличенную пенсию.