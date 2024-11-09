В Госдуме хотят выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Премию в размере 100 тысяч рублей можно выплачивать молодым матерям-студенткам за рождение ребенка как минимум в тех российских регионах, где смертность превышает рождаемость. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

В беседе с РИА Новости законодатель отметил соответствующую меру поддержки, введенную ранее в Хабаровском крае. Там, начиная с января 2025 года, студенток за рождение ребенка будут премировать 100 тысячами рублей.

«Выплата премии в 100 тысяч рублей молодым матерям-студенткам в Хабаровском крае — это значимая мера, способная простимулировать рождаемость и повысить уровень социальной защиты для женщин, которые решаются на материнство в период учебы. Если этот опыт в рамках региона будет признан успешным, то такой подход можно распространить на федеральном уровне — в тех регионах, где смертность выше рождаемости», — сказал Чернышов.

Со слов парламентария, реализация указанной программы на федеральном уровне, по предварительным подсчетам, потребует около 4 млрд рублей в год из госказны. Однако в данном случае, как подчеркнул Чернышов, средства оправдывают цель.

«Но вложения в поддержку молодых семей и стимулирование рождаемости будут способствовать улучшению демографической ситуации и долгосрочной экономической стабильности в стране. Это важное вложение в будущее, которое должно стать частью нашей национальной социальной политики», — добавил депутат.

Ранее в Госдуме предложили разыгрывать между родителями новорожденных квартиры и автомобили.